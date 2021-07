Privatização dos Correios: ativo e passivo serão revelados até setembro

De acordo com determinações legais referentes a processos de privatização, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), realizou a seleção para definir o segundo grupo que fará a seleção econômico-financeira dos Correios -- a estatal deverá ser privatizada até março do ano que vem. A BR Partners venceu a concorrência.

Os levantamentos da BR Partners deverão levar em conta os estudos que já vêm sendo elaborados pelo BNDES em conjunto com o Consórcio Postar, formado pela Accenture e Machado, Meyer, Sendacz, Opice e Falcão Advogados, encarregado de analisar o modelo de alienação da estatal.

Outro consórcio, a Carta Brasil (composto pela KPMG e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados) vem conduzindo outro importante aspecto do negócio, a avaliação contábil-patrimonial, jurídica e técnico-operacional.

O Carta Brasil e a BR Partners apresentarão avaliações econômico-financeiras independentes para a operação de desestatização dos Correios ao fim dos trabalhos, como preconiza a lei, que devem ser concluídos até setembro.

“Para um projeto de desestatização tão relevante para o Brasil como o dos Correios, é importante termos empresas experientes que vão nos ajudar a criar o melhor modelo de desestatização que beneficie o país e a população", diz Fábio Abrahão, diretor de Concessões e Privatizações do BNDES.

Os estudos também vão levantar o valor do ativo e passivo dos Correios, assim como o valuation da empresa. De acordo com o BNDES, as informações serão compartilhadas com o mercado por meio de uma plataforma online.

Os Correios serão vendidos integralmente em um leilão que deverá ser realizado em março do ano que vem.

O próximo passo para a desestatização é a votação do projeto de lei 591/21, que acaba com o monópolio da estatal em relação ao setor postal. O parecer do relator do PL, o deputado Gil Cutrim (Republicanos/MA) já está pronto. A previsão é que seja encaminhado ao plenário da Câmara no ínicio de agosto.

