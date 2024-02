Prévia do PIB: IBC-Br sobe 0,82% em dezembro, diz BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,82% em dezembro na comparação com novembro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central.

Essa é a segunda alta consecutivo do indicador. No mês anterior, a alta foi de 1,36% (dado atualizado hoje). O índice veio acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava crescimento de 0,75%. Com os dados divulgados hoje, o IBC-Br acumula crescimento de 2,45% no ano e de 2,45% em 12 meses.

De outubro para dezembro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 146,43 pontos para 147,63 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o melhor desde abril de 2023, quando o indicador pontuou 148,93.

No balanço trimestral, o 4º trimestre de 2023 avançou 0,22% em relação ao trimestre anterior. Na comparação entre o 4º trimestre de 2023 e 2022, o avanço foi de 1,80%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.