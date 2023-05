Presidente do BCE vê 'decisões delicadas' à frente, mas reforça busca da meta de inflação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a autoridade monetária caminha para decisões mais delicadas daqui para frente. "Mas seremos corajosos e tomaremos as decisões necessárias para que a inflação volte a 2%", comentou, nesta sexta-feira, 19, em entrevista à emissora espanhola TVE.

Lagarde disse que fica mais difícil calibrar momento, ritmo e nível adequados das decisões monetárias e alcançar consenso dentro do conselho conforme vai se aproximando o fim "da viagem" até a meta de 2% de inflação. Esse final, no entanto, ainda não chegou, destacou ela.

O que disse Lagarde?

"Agora é um momento muito crítico, porque a inflação está começando a cair, estamos começando a ver a eficácia das medidas mas ainda temos que ter juros altos, sustentados. É hora de apertar os cintos", falou a dirigente.

Perguntada sobre se um aumento de 25 pontos-base na próxima reunião do BCE deve ser esperado, Lagarde respondeu que a decisão dependerá dos dados por vir.

A dirigente disse ainda que o BCE está preparado para "o futuro e suas crises" com as novas ferramentas que inventaram para oferecer uma boa política monetária" e com as "novas tecnologias como o euro digital", em que estão trabalhando.