Presidente da Petrobras vai à Câmara explicar preço alto da gasolina e gás

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, vai até a Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 14, a partir das 9 horas, para explicar o preço alto da gasolina, do gás e do diesel. Além disso, os parlamentares vão questioná-lo sobre a situação da operação das termelétricas, e outros assuntos relacionados à empresa.

Inicialmente, a reunião seria no âmbito da Comissão de Minas e Energia, mas foi transformada em Comissão Geral, com a presença de todos os deputados em plenário.

Na segunda-feira, 13, em uma postagem em rede social, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), classificou os combustíveis como "tudo caro" e disse que os deputados vão questionar o presidente da estatal sobre o peso dos preços da empresa no bolso da população. "A Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas", afirmou.

Para o deputado Danilo Forte (PSDB-CE), que apresentou o requerimento para a transformação da reunião em Comissão Geral, o Brasil vive atualmente uma grave crise hídrica, exatamente 20 anos após enfrentar um drástico racionamento de energia. Vale lembrar que as térmicas, acionadas por conta da falta de água nos reservatórios, são abastecidas com diesel.

"A crise desencadeada pela escassez de chuvas nas regiões onde estão localizados os reservatórios de hidrelétricas no começo do ano se agrava mais ainda com os atrasos em investimentos de geração e de transmissão", afirma.

O preço do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7 em três regiões do país - Norte, Sudeste e Sul -, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referentes à última semana de agosto.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada, a gasolina foi o sexto produto que mais subiu em 2021, com alta de 31,09%. O óleo diesel já registra alta de 28,02%, e o gás de botijão subiu 23,79%.

