Presidente da Abras, João Galassi, é o entrevistado da EXAME às 10h desta quinta-feira

A reforma tributária está na pauta da Câmara dos Deputados nesta semana e pode ser votada até sexta-feira, 7. A projeto de lei unifica impostos federais, estaduais e municipais, além de buscar a redução de custos para empresas. Além disso, o texto acaba com a desoneração da cesta básica e cria um sistema de cashback para as famílias de menor renda.

Esse assunto e eventuais consequências da unificação de imposto ou do fim de desoneração da cesta básica serão tema da entrevista ao vivo com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, nesta quinta-feira, 6, às 10h, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Galassi é administrador de empresas, com graduação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, e possui MBA em gestão empresarial e gestão de pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de extensões em Negociação e Marketing também pela FGV.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e Raquel Brandão repórter da EXAME em São Paulo, especialista em varejo.