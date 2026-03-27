Preços do diesel e da gasolina sobem pela 4ª semana seguida nos postos, diz ANP; veja os valores

Os valores dos combustíveis registraram nova alta nos postos brasileiros pela quarta semana consecutiva, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta sexta-feira, 27. O movimento ocorre em paralelo a uma ação coordenada do governo para intensificar a fiscalização dos preços cobrados diretamente ao consumidor.

De acordo com a ANP, o preço médio da gasolina subiu de R$ 6,65 para R$ 6,78 por litro nesta semana, marcando a quarta elevação seguida, com variação de 1,96%. Já o diesel avançou 2,62%, passando de R$ 7,26 para R$ 7,45 por litro no mesmo período. O aumento está associado à valorização do petróleo no mercado internacional, que ultrapassou US$ 100 por barril em meio à escalada do conflito no Irã.

No acumulado do mês, o diesel apresenta alta de 23,56%, enquanto a gasolina registra aumento de 7,96%. Os dados reforçam a pressão recente sobre os preços dos combustíveis no país.

“Operação Vem Diesel”

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal iniciou a “Operação Vem Diesel”, voltada à fiscalização de postos em 11 estados e no Distrito Federal. A investigação considera possíveis infrações relacionadas à ordem tributária, econômica e às relações de consumo.

A operação reúne equipes da PF, da Secretaria Nacional do Consumidor, da própria ANP e de órgãos estaduais de defesa do consumidor. As ações ocorrem no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Tocantins e Goiás.

O cenário de abastecimento também apresenta restrições em diferentes regiões. Importadores e representantes do setor relatam dificuldades para trazer combustíveis ao país diante do aumento da demanda global após a intensificação do conflito no Oriente Médio, incluindo o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.

Diante desse cenário, a Petrobras informou a ampliação da oferta de combustíveis para abril. O volume adicional de diesel S10 será de 70 mil metros cúbicos, equivalente a 2% da média mensal. Já a gasolina terá aumento de 95 mil metros cúbicos, cerca de 5% do total mensal entregue.

Na semana anterior, a ANP anunciou medidas para reforçar o monitoramento de estoques e importações, com o objetivo de evitar riscos ao abastecimento. Entre as determinações, a estatal deve fornecer dados detalhados sobre importações previstas, preços, logística e cronograma de chegada de navios.

Também nesta sexta-feira, medidas para conter a alta do diesel são debatidas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, formado por secretários estaduais de Fazenda e coordenado pelo Ministério da Fazenda. O governo federal já zerou as alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, tributos que representam 12% do preço final, mas o impacto não foi percebido nas bombas após reajustes aplicados pela Petrobras às distribuidoras.

*Com informações da Agência O Globo.