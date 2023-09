Preço médio do GNV recua 0,66% no Sudeste na 1ª quinzena de setembro, mostra IPTL

O preço médio do GNV na Região Sudeste fechou a primeira quinzena de setembro a R$ 4,49, com recuo de 0,66% quando comparado a agosto, aponta levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

Segundo o índice, todos os Estados da região registraram redução no preço com combustível, com destaque para Minas Gerais, onde a média fechou a R$ 4,79, com recuo de 1,64%.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame. Inscreva-se aqui 👉 https://t.ly/6ORRo

A média mais baixa foi identificada em São Paulo, a R$ 4,45 e a mais alta no Espírito Santo, a R$ 4,90.

Na Região Sul do Brasil, o preço médio do GNV fechou a primeira quinzena de setembro a R$ 4,95, com redução de 2,37% ante agosto.

"Na região, apenas o Paraná registrou aumento no preço do GNV, de 2,64% em relação ao mês anterior, com média de R$ 5,44", destaca Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil.

A redução mais expressiva para o combustível, de 8,15%, foi identificada no Rio Grande do Sul, onde a média fechou a R$ 4,51 a menor da região.

Em Santa Catarina, o preço do GNV fechou a R$ 5,06, com recuo de 1,17%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.