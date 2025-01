Preço médio de passagens aéreas caiu 5,1% em 2024, diz ministro de portos e aeroportos

O preço médio das passagens aéreas no Brasil registrou queda de 5,1% em 2024 , informou nesta quinta-feira, 16, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o valor médio foi de R$ 632,16, com mais da metade dos bilhetes vendidos por menos de R$ 500.

Em coletiva à imprensa, o ministro destacou que a taxa de ocupação dos voos atingiu 84%, o maior índice desde 2002 . Ele também apontou que a compra antecipada das passagens é essencial para garantir preços mais acessíveis. "Precisamos criar uma cultura em que o consumidor planeje com antecedência para aproveitar melhores tarifas ", afirmou Costa Filho.

O ministro explicou que o mercado mundial enfrenta um aumento de preços desde a pandemia, em 2020, agravado pela escassez de aeronaves . Segundo ele, a fabricação de novas unidades pode levar até cinco anos, o que restringe a oferta e eleva os custos. “Hoje temos uma situação global de pouca disponibilidade de aeronaves. Isso tem impacto direto no preço das passagens”, disse.

Brasil aumenta número de passageiros e registra recorde no turismo

Segundo o Ministério do Turismo, nos últimos dois anos, mais de 20 milhões de novos passageiros passaram a voar no Brasil. Em 2024, o setor aéreo transportou 118 milhões de viajantes, um aumento significativo em comparação aos 97,7 milhões de 2022.

O turismo internacional também atingiu recordes. O Brasil recebeu 6,65 milhões de turistas estrangeiros em 2024 , um crescimento de 12,6% em relação a 2023. Só em dezembro, o número de visitantes internacionais subiu 11,1%, alcançando 690 mil.

Gasto de estrangeiros no Brasil atinge maior valor desde 1995

Até novembro de 2024, os turistas estrangeiros deixaram US$ 6,62 bilhões no Brasil , o maior valor registrado nos primeiros 11 meses do ano desde 1995. Esse montante supera o desempenho de 2014, ano da Copa do Mundo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou as iniciativas que impulsionaram esses resultados, como campanhas de divulgação internacional e a estruturação de novos destinos no país. “O Brasil está ampliando sua visibilidade no mercado global, mostrando não apenas nossas paisagens naturais, mas também a diversidade cultural e gastronômica”, afirmou.

No mercado internacional, a aviação civil brasileira transportou 25 milhões de passageiros em 2024, o maior número já registrado . Isso representa um crescimento de 17,2% em comparação a 2023.

A demanda medida em RPK, que representa passageiros por quilômetros transportados, subiu 10,8% no ano, enquanto a oferta (ASK) cresceu 10%. No segmento internacional, o crescimento foi de 15% na demanda e 14,8% na oferta.