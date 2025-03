Preço do ovo dispara 15,4% em fevereiro com exportações para os EUA e volta às aulas

O preço do ovo disparou em fevereiro, com a alta das exportações para os Estados Unidos e a volta às aulas. O item subiu 15,39% em apenas um mês. No mesmo período, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, foi de 1,31%.

Ovo vira 'artigo de luxo' nos EUA

As exportações de ovo aumentaram para os Estados Unidos porque a produção lá caiu, devido à gripe aviária. Com mais ovos vendidos ao exterior, o abastecimento interno diminui, elevando o preço no Brasil.

Em Nova York, o ovo virou um "artigo de luxo", sendo vendido à unidade. Já no Brasil, a alta do preço do ovo se intensificou com a volta às aulas, o que aumentou a demanda, principalmente para a merenda escolar.

Impacto na produção e demanda

O calor excessivo também teve impacto na produção de ovos. O estresse causado nas galinhas pela alta temperatura contribuiu para a redução da oferta, o que ajudou a disparar o preço do produto.

Além disso, o café, outro item essencial no bolso do brasileiro, subiu 10,77% em fevereiro, refletindo problemas na safra. Em 12 meses, o grão acumula alta de 66,18%. Já o ovo aumentou menos no período, com uma alta acumulada de 10,49%, pois a gripe aviária nos EUA foi um fenômeno mais recente e houve várias quedas no preço do produto ao longo do ano passado.

Justificativa para os aumentos

“O café está em trajetória de alta desde janeiro de 2024. Já o aumento do ovo se justifica pela alta na exportação, após problemas relacionados à gripe aviária nos Estados Unidos, e também pela maior demanda devido à volta às aulas. Além disso, o calor prejudica a produção, reduzindo a oferta”, afirmou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.