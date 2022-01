Powell promete impedir que inflação se torne 'arraigada'

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, prometeu nesta terça-feira combater a inflação em declaração a parlamentares norte-americanos durante audiência de confirmação de renomeação perante o Comitê Bancário do Senado dos EUA.

Na abertura da audiência, Powell disse que a rápida recuperação da economia da pandemia de coronavírus está "dando origem a desequilíbrios e gargalos persistentes de oferta e demanda e, portanto, à inflação elevada".

"Sabemos que a inflação alta cobra um preço", acrescentou, prometendo usar todo o conjunto de ferramentas de política monetária do banco central para "impedir que a inflação mais alta fique arraigada".

A audiência é um primeiro passo na esperada ratificação de Powell para um novo mandato de quatro anos como presidente do Fed pelo Plenário do Senado. Lael Brainard, atualmente diretora do Fed, será questionada pelo mesmo painel na quinta-feira para promoção a um mandato de quatro anos como vice-chair do Fed.

As posições exigem a aprovação da maioria do Senado, que é estritamente controlado pelos democratas do presidente norte-americano, Joe Biden.