Powell conquista um lugar no Panteão dos Presidentes do Fed ao lado de Volcker

Jerome Powell era um funcionário de nível médio do Departamento do Tesouro no início dos anos 1990, quando encontrou pela primeira vez o lendário banqueiro central Paul Volcker . “Eu estava até com medo de conhecê-lo”, lembrou o presidente do Federal Reserve no ano passado. “Eu estava tão intimidado por essa figura global, e ele não poderia ter sido mais legal. “

Agora, com pouco mais de 13 meses restantes para o fim do mandato de quatro anos de Powell, alguns ex-funcionários do banco central estão dizendo que ele entrará para a história como o presidente mais transformador da instituição desde Volcker, 1,80 m de altura, que mascava charuto e que morreu há um ano aos 92 anos. Isso parece presunçoso para um homem cujo mandato ainda nem acabou, com certeza, e é sem dúvida uma afirmação que o modesto Powell, de 1,50 metro de altura, jamais faria. No entanto, não é por falta de mérito.

Powell foi rápido em reconhecer a devastação econômica que a pandemia do coronavírus poderia causar e em março respondeu com a política monetária na mesma proporção do choque e do pavor. O Fed cortou as taxas de juros para zero e rapidamente implementou um conjunto de programas de empréstimos emergenciais que se estendeu muito além do setor bancário para incluir tomadores de empréstimos como empresas de pequeno a médio porte, além de governos estaduais e locais. Isso foi muito além do que o Fed fez durante a crise financeira há doze anos. “Cruzamos muitas linhas vermelhas que nunca haviam sido cruzadas antes”, disse Powell em um webinar organizado pela Universidade de Princeton, em maio.

Ele também deixou de lado a antiga preocupação do Fed sobre arriscar uma perda de sua independência política e alinhou a política monetária com a política fiscal de cortes de impostos e aumento de gastos supervisionados pelo Congresso e pela Casa Branca. Powell exortou os legisladores a ampliarem a ajuda para famílias e empresas duramente atingidas, mesmo tendo o banco central abocanhado trilhões de dólares em dívidas do Tesouro que essa generosidade geraria.

Com a recuperação dos EUA crepitando conforme as infecções da Covid 19 atingiram novos recordes, Powell e seus colegas poderiam usar sua última reunião de política do ano, em 15 e 16 de dezembro, para ajustar o programa de compra de títulos para fornecer ainda mais apoio à economia.

“Sempre tive Paul Volcker em um lugar especial, um pedestal especial em termos de presidentes do Federal Reserve”, disse o lendário investidor Warren Buffett em maio. “Jay Powell, na minha opinião, e o conselho do Fed pertencem àquele pedestal ao lado dele.”

A justificativa para Powell ocupar uma posição de destaque no panteão do Fed não se deve apenas à sua rápida e sem precedentes resposta à crise do coronavírus. Sob sua supervisão, o Fed empreendeu uma revisão estratégica de 20 meses que culminou em agosto. O resultado: uma radical reformulação de seu projeto de política monetária que efetivamente vira de cabeça para baixo a estratégia pela qual Volcker é famoso.

Para livrar a nação de uma espiral inflacionária do valor dos salários há quatro décadas, Volcker afirmou dramaticamente a independência política do Fed ao aumentar as taxas de juros para até 22%, causando a crise econômica e o desemprego disparado. Powell quer fazer a inflação muito baixa subir, empurrando o desemprego para baixo o máximo possível e espalhando os benefícios de um restrito mercado de trabalho para negros e hispânicos, bem como outros que frequentemente são deixados para trás. É um plano adequado exclusivamente para uma época de maior foco na injustiça racial e na desigualdade de renda, e se encaixa nos esforços de Powell para reabilitar a reputação do Fed como protetor da Wall Street, não da Main Street.

Powell alterou “a rota da política de longo prazo de muitas maneiras, de uma forma tão transformadora quanto Volcker”, diz Peter Hooper, que trabalhou no Fed por 26 anos e trabalhou lá quando Volcker foi presidente e agora é Chefe global de pesquisa econômica do Deutsche Bank AG.

A abordagem de apostar todas as fichas que Powell está assumindo acarreta riscos, é claro. A política monetária ultra frouxa – as taxas de juros parecem estagnar em zero pelo menos até 2023 – poderia reacender a inflação há muito adormecida ou, mais provavelmente, criar perigosas acumulações na dívida corporativa e arriscadas bolhas no mercado de ações e em outros lugares. Para agravar esses perigos, os formuladores de política monetária podem achar extremamente difícil decepcionar os políticos – e investidores – retirando o apoio que estão dando à economia.

Apesar de ser continuamente questionado pelo presidente Trump, Powell entrou em 2020 pensando que a economia estava em um bom lugar e a caminho de prolongar uma expansão recorde de 10 anos e meio no futuro. Isso mudou durante uma viagem que ele fez a Riad para participar de uma reunião de fim de semana de 22 a 23 de fevereiro de ministros de finanças e banqueiros centrais dos países líderes, o G-20, onde ficou sabendo que um novo e mortal coronavírus estava se espalhando para além das fronteiras da China.

Percebendo que os EUA não seriam capazes de se isolar, Powell instruiu os funcionários do Fed a preparar uma revisão das opções do banco central para lidar com uma epidemia. Quando voltou a Washington em 24 de fevereiro, seu celular ficou abarrotado com mensagens de texto de funcionários do banco central. O mercado de ações abriu em forte baixa naquela manhã, à medida que os investidores começaram a se preocupar com o vírus.

Isso desencadeou um esforço muito rápido para evitar um colapso do mercado financeiro e amortecer o golpe da interrupção repentina da atividade econômica para as famílias e empresas americanas. No período de um mês, o Fed usou dinheiro do Tesouro para suportar nove linhas de crédito e comprou cerca de US$ 1 trilhão em dívidas do governo dos EUA. Esse tinha sido o manual da crise financeira do ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, potencializado com o uso de esteroides. “Ele se adiantou, foi agressivo e, segundo todos os relatos, o Fed conseguiu sozinho interromper uma crise financeira”, diz Julia Coronado, fundadora da empresa de pesquisas MacroPolicy Perspectives LLC.

Ao moldar a nova estrutura estratégica do banco central, Powell novamente fez uso das prescrições de política de uma predecessora, Janet Yellen, e foi muito além delas. Yellen, que o presidente eleito Joe Biden escolheu para ser sua Secretária do Tesouro, era uma defensora da redução do desemprego, mas apenas até agora, porque temia que um mercado de trabalho tenso demais geraria uma inflação indesejada.

No que o ex-banqueiro central Nathan Sheets chama de passo “revolucionário”, Powell decidiu que o Fed não mais aumentará preventivamente as taxas de juros para evitar o aumento da inflação à medida que o desemprego caia. Em vez disso, o banco central permitirá que o desemprego caia o máximo possível até que as pressões indesejadas sobre os preços se materializem. E não tentará apenas elevar a inflação para a meta de 2% que Bernanke adotou em 2012. Ele quer empurrá-la para acima disso por um determinado período de tempo, para compensar as deficiências anteriores. Legisladores de ambos os partidos elogiaram a estratégia.

Confrontado com o declínio econômico mais profundo desde a Grande Depressão e com a limitada munição monetária para combatê-lo, Powell decidiu devolver o Fed aos seus dias pré-Volcker com maior coordenação entre o Tesouro e o Congresso. “Você precisa da ajuda de amigos, então tem que melhorar a relação com conhecidos”, diz Vincent Reinhart, ex-funcionário do Fed que agora é o economista-chefe da Mellon.

Com mais de 15 anos de experiência trabalhando no banco central, Yellen estará perfeitamente posicionada no Tesouro para “enfiar a agulha para que a cooperação possa acontecer de uma forma que respeite a independência do Fed”, disse Sheets, que é economista-chefe da PGIM Fixed Income. E como ex-presidente do Fed, ela provavelmente desempenhará um papel fundamental quando decidirem se Powell obterá outro mandato.

Powell também pode aproveitar a boa vontade que construiu no Capitólio. Ele passou muito mais tempo do que Bernanke ou Yellen conversando com legisladores e ouvindo suas preocupações.

O direto e franco formulador de políticas trabalhou para tornar o Fed um banco central mais popular, realizando 14 eventos do tipo “Fed Escuta” em todo o país em 2019. Ao contrário de muitos economistas, Powell, advogado de formação, está interessado no que as pessoas na base estão pensando. Falando em videoconferência com proprietários de pequenas empresas e líderes comunitários em maio, ele fez perguntas detalhadas sobre como eles estavam se adaptando. “Vocês são a esperança”, disse ele. “Temos que ajudar-nos uns aos outros nessa crise e é isso que vamos fazer. Assim, vocês sempre terão nosso apoio.” Reinhart chama isso de “política monetária de varejo, algo que não é feito há muito tempo, talvez nunca tenha sido”.

Falando a repórteres logo após a morte de Volcker, Powell elogiou o ex-chefe do Fed por ter dominado a inflação. Mas deixou claro que queria ser lembrado de forma diferente, como um guerreiro do emprego. “Podemos sustentar níveis de desemprego muito mais baixos do que se pensava”, disse Powell. “E isso é uma coisa boa.”

