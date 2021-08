Powell afirma que Fed pode iniciar redução de estímulos até o final do ano

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o Fed provavelmente deve começar o processo conhecido como ‘tapering’ ainda este ano. Isso significa que a autoridade monetária deve retirar gradualmente seu programa de compra de títulos de 120 bilhões de dólares mensais.

Em um discurso muito esperado como parte do simpósio anual Jackson Hole, Powell justificou a retirada de estímulos afirmando que a economia americana tem apresentado um “progresso adicional substancial” em direção ao objetivo de inflação do Fed. O presidente do Fed admitiu que a variante delta do coronavírus representa um risco para a retomada econômica, mas destacou que as perspectivas para o mercado de trabalho americano são positivas.

Por outro lado, Powell deixou claro que a autoridade monetária não tem pressa em subir a taxa de juros na esteira do início do tapering, pois ainda há “muito a se fazer” antes que a economia dos EUA alcance o pleno emprego.

A notícia de que os juros devem continuar baixos renovou a tendência de tomada de risco nos mercados, impulsionando a renda variável nos Estados Unidos e no Brasil. Em Nova York, o S&P 500 avança 0,69%, atingindo um novo recorde, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq operam em altas de 0,64% e 0,79%, respectivamente. Por aqui, o Ibovespa também reagiu positivamente e sobe mais de 1%.

Na avaliação de Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o tom foi mais dovish do que o esperado, indicando que o Fed mantém uma postura favorável ao estímulo à economia mesmo com o avanço da inflação.

“Ainda que esperássemos gradualismo na fala do Presidente, o Fed reiterou inúmeras vezes a necessidade de se estimular o emprego até seu máximo, o que ainda permanece longe [de ser alcançado] a despeito da inflação elevadíssima”, afirma.

A inflação ao consumidor PCE, índice observado pelo Fed, acelerou para 0,4% na comparação mês a mês e 4,2% na comparação anual para o mês de julho – resultado levemente acima dos 4,1% esperados pelo mercado.