Poupança: saques superam os depósitos pelo 4º ano seguido e em 2024 saldo negativo é de R$ 15,5 bi

Pelo quarto ano consecutivo, os saques superaram os depósitos na poupança e, em 2024, o saldo negativo totalizou R$ 15,5 bilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central (BC).

O resultado do ano passado decorre de depósitos de R$ 4,197 trilhões e saques de R$ 4,212 trilhões da poupança. Os brasileiros receberam em rendimentos outros R$ 64, 3 bilhões. No fim de dezembro do ano passado, remaneceram nas cadernetas R$ 1,031 trilhão.

O resultado negativo do ano passado foi menor do que o registrado em 2023, quando os saques superaram os depóistos em R$ 87,8 bilhões. Em dezembro do mesmo ano, o saldo que remanesceu nas cadernetas totalizou R$ 983 bilhões.

Como funciona a poupança

A poupança é uma conta de depósito à vista, geralmente oferecida pelos bancos, que permite que você deposite seu dinheiro de forma segura e fácil. O grande atrativo da poupança é sua simplicidade: você pode aplicar seu dinheiro a qualquer momento e resgatar quando desejar, sem perder o valor investido.

O rendimento da poupança está atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic. No entanto, o rendimento da poupança depende de duas variáveis: a taxa Selic e o tempo de aplicação.