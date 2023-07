Porto chinês de Taicang registra volume de exportação de 170 mil veículos no 1º sem, novo recorde

Nos últimos anos, com o desenvolvimento da indústria automobilística da China, o volume de exportação de veículos completos pelo Porto de Taicang, localizado na província de Jiangsu, no centro do país, aumentou rapidamente. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Porto de Taicang, o volume de exportação de automóveis no primeiro semestre deste ano atingiu um recorde histórico de 170.000 unidades. Mais da metade dos veículos exportados são veículos de energia nova.

Para atender à crescente demanda de exportação, o porto tem continuamente inovado nos métodos de transporte, desenvolvendo diferentes tipos de navios com maior capacidade de transporte.

No terminal de exportação de veículos do Porto de Taicang, um navio carregado com 2.797 veículos elétricos partiu para a América do Sul. Para atender às necessidades de transporte desse tipo de automóvel, o navio passou por modificações. O porão foi equipado com um dispositivo de imagem térmica por infravermelho e um sistema de monitoramento de temperatura em tempo real “um para um” para veículos elétricos.

Caso a temperatura ultrapasse um determinado limite, o dispositivo de pulverização de água seria ativado. Além disso, para atender à situação em que a capacidade de transporte de navios roll-on/roll-off para veículos tradicionais é insuficiente, o Porto de Taicang e as empresas de transporte desenvolveram contêineres personalizados para carregamento de veículos, aproveitando a capacidade dos navios porta-contêineres.

Fang Jian, responsável pelo Departamento de Desenvolvimento e Serviços do Comitê de Administração do Porto de Taicang disse tem havido um esforço para construir a maior base de exportação de automóveis e centro de distribuição de autopeças ao longo do rio Yangtzé, fornecendo um maior suporte para as montadoras chinesas na busca do palco global.