Portabilidade do Consignado CLT começa hoje; saiba como migrar sua dívida para outro banco

A partir desta terça-feira, 6, trabalhadores da iniciativa privada que já possuem crédito consignado em uma instituição bancária podem solicitar a portabilidade para o novo modelo de consignado CLT, o Crédito ao Trabalhador. A mudança permite que o cliente leve sua dívida para outro banco que ofereça condições mais vantajosas, com taxas de juros mais baixas.

Agora, a troca entre bancos pode ser feita automaticamente— sem necessidade de intermediação do trabalhador— desde que a nova operação esteja enquadrada no modelo do Consignado CLT. A quitação do empréstimo antigo é feita diretamente entre as instituições financeiras.

No entanto, ainda não é possível migrar automaticamente dívidas entre dois créditos com desconto em folha, o que limita parte das operações.

Segundo o Ministério do Trabalho, a expectativa é que a modalidade movimente mais de R$ 100 bilhões até junho. Desde o lançamento, em março, já foram concedidos cerca de R$ 8 bilhões.

Benefícios da portabilidade para o trabalhador

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destaca que a antecipação da portabilidade entre bancos deve beneficiar diretamente os trabalhadores:

“Essa medida beneficia o trabalhador, pois a instituição financeira poderá perder o empréstimo do CDC para outro banco caso não ofereça condições de juros mais competitivas”, explica o ministro.

Como funciona o Consignado CLT?

O trabalhador autoriza o acesso a seus dados (como CPF, tempo de empresa e margem disponível);

Recebe ofertas de crédito em até 24 horas e escolhe a melhor opção;

O desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento;

A linha permite comprometer até 35% da renda mensal com o empréstimo.

Passo a passo para pedir a portabilidade