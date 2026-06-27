Economia

Macro em Pauta

Por que o Desenrola é um 'paliativo', segundo este economista

Alto endividamento da população e estímulo ao consumo, associados à penetração das bets, levam um cenário alarmante para as finanças das famílias, diz Sérgio Vale

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 27 de junho de 2026 às 08h01.

O programa de renegociação de dívidas Desenrola do governo federal, que, como mostrou a EXAME, recentemente teve sua segunda edição em formato ampliado para MEIs, mascara problemas mais profundos da economia brasileira: o juro estruturalmente alto, uma população com alto nível de endividamento e a penetração massiva das apostas esportivas na rotina nacional. Na prática, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados e colunista da EXAME, a iniciativa é um 'paliativo'.

"A inadimplência está alta, construída ao longo desses últimos anos com juros elevados e um consumidor que está consumindo como se não houvesse amanhã e tem dificuldade de pagar as contas", afirmou Vale na entrevista especial da edição de junho da revista EXAME.

Ele complementou:

"O que o governo faz, como fez no primeiro ano do terceiro mandato? O Desenrola. Funcionou: na minha estimativa, caiu 3,5 pontos percentuais a inadimplência da população mais pobre."

Em seus cálculos, esse 'paliativo' dura aproximadamente 18 meses. Depois, retoma-se o nível anterior de inadimplência.

"Faz-se uma coisa para ajudar a população ali no curto prazo, ela vai pagar a conta, mas você não muda estruturalmente a situação para ela deixar de se endividar novamente", disse o economista.

Cenário estrutural

Para Vale, porém, o problema vai muito além do endividamento conjuntural que programas de renegociação conseguem aliviar temporariamente. Há fatores estruturais corroendo a capacidade de consumo das famílias brasileiras — e dois deles se destacam hoje: o patamar persistentemente elevado dos juros e o avanço acelerado das apostas esportivas (bets) no orçamento doméstico.

"Há duas coisas aqui. Uma é a situação dos juros, que estão caros. Outra é a questão das bets. Nesse caso, um problema é que não temos informação consistente desses números, de quem e como está gastando", afirmou o economista.

Embora ainda faltem dados consistentes no Brasil sobre o impacto econômico das plataformas de apostas, o economista aponta que os sinais já começam a aparecer em diferentes setores da economia. Segundo ele, a ausência de estatísticas detalhadas impede um diagnóstico preciso, mas experiências internacionais ajudam a dimensionar o tamanho potencial do problema.

Nos Estados Unidos, exemplifica, onde o mercado de apostas esportivas foi regulamentado antes e já acumula mais estudos sobre o tema, os efeitos sobre famílias de baixa renda têm chamado atenção. Vale cita pesquisas americanas que mostram deterioração patrimonial, aumento do uso de crédito e avanço da inadimplência entre as camadas mais vulneráveis.

"As bets afetam muito quem é mais pobre. Quem é mais pobre, por exemplo, perdeu 15% da sua renda de vida, do seu investimento de vida por conta de bets nos EUA. Você aumenta o uso do cartão de crédito e acaba ficando inadimplente no cartão de crédito", disse.

Lula durante vídeo de anúncio de nova fase do Desenrola (Reprodução/Reprodução)

Na avaliação dele, ainda que o Brasil careça de estatísticas equivalentes, é razoável supor que fenômeno semelhante esteja em curso por aqui, agravando um quadro que já era pressionado pelo custo elevado do crédito.

No fim, diz Vale, o quadro reforça um velho problema da economia brasileira: sem enfrentar o desequilíbrio fiscal estrutural, o país continuará convivendo com juros persistentemente altos — e, consequentemente, com um ciclo contínuo de endividamento das famílias. "Para os juros caírem, é a velha história, que o governo insiste em não aceitar mas infelizmente é a realidade, de que se não fizer um [ajuste] fiscal decente, esses juros não caem", afirmou.

O desafio, afirma, é justamente o país que emergirá desse cenário em 2027, independentemente de quem vencer a eleição presidencial: uma economia pressionada por desequilíbrio fiscal, custo elevado de capital e um consumidor cada vez mais fragilizado financeiramente.

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