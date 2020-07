Por que a covid-19 não é um “cisne negro” na economia mundial

Desde o início do ano, alguns economistas, agentes de mercado e formadores de opinião têm comparado a pandemia de covid-19 ao “cisne negro” de 2020.

O termo ficou famoso após o economista libanês, Nassim Taleb, usá-lo para descrever eventos imprevisíveis e de grandes consequências econômicas – como o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, por exemplo -, em seu livro The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (Cisne Negro: o impacto do altamente improvável, na tradução livre), publicado em 2007.

O especialista em análise de riscos vem afirmando no entanto, que a pandemia do novo coronavírus não pode ser chamada de “cisne negro”, porque era um evento previsível, já que, em janeiro, já havia sinais claros de que a doença poderia se alastrar, repetiu Taleb em evento para investidores promovido pela XP, na semana passada.

O economista cita outros surtos que o mundo teve no passado, como o da Sars, um tipo de coronavírus, que chegou a preocupar o mundo em 2003, e que a forma como os países estão integrados atualmente nunca foi tão favorável para a disseminação de vírus.

Nessa linha, Taleb disse em evento que a crise atual foi intensificado pela “incompetência” de autoridades e citou a atuação inicial lenta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e equivocada do Centro de Prevenção e Controles de Doenças dos Estados Unidos, que chegou a decretar o fechamento das fronteiras americanas para a China, enquanto deixou aberta a outros países.

É ou não é cisne negro?

Apesar de o criador do termo ter desautorizado publicamente seu uso para caracterizar a pandemia, a mensagem que instituições quiseram passar ao usá-lo em suas análises de cenário foi clara e continua sendo, assim como a de Taleb às autoridades, quando o economista diz que a crise sanitária não pode ser chamada de imprevisível.

“A insistência do Taleb vem na forma de crítica para dizer que a pandemia não era algo totalmente fora do radar, pelo contrário, era uma vulnerabilidade já apontada por diversos especialistas. A gente não se preparou porque não quis”, diz Joel Pinheiro, economista e mestre em filosofia pela USP.

Não importa muito, segundo Pinheiro, porém, se estamos usando o termo na definição exata que o criador deu a ele, porque a língua é viva e vai se transformando: “Hoje em dia, black swan virou um evento difícil de prever ou improvável, que causa danos na economia mundial, algo que estava fora do controle, como foi justamente o início da pandemia”, completa.

Em relatório publicado em fevereiro, o Société Générale alertou, em nota de roda-pé, em meio a suas perspectivas sobre o mercado de capitais que, embora os indicadores parecessem positivos, todos deviam ficar atentos a um possível ‘cisne negro’, a partir do “caso do vírus de Wuhan”, que tem o potencial de rapidamente atrapalhar a dinâmica do mercado”.

O banco tinha o costume de publicar trimestralmente uma lista de possíveis “cisnes negros” para a economia mundial. Dessa lista já fizeram parte o Brexit, em 2016, e o risco de os Estados Unidos não aprovarem no Congresso cortes de impostos desejados por Donald Trump, em 2017.

A Sequoia Capital, uma das maiores empresas de capital de risco do mundo, fez o mesmo ao enviar e-mail a empreendedores em abril alertando sobre os riscos de o coronavírus provocar uma desaceleração na econômica global prolongada em memorando intitulado “Coronavírus: The Black Swan of 2020” (coronavírus: o cisne negro de 2020). Quem decidiu levar com consideração os alertas feitos pelos analistas nas decisões de investimentos se preparou melhor que os demais.