PMI industrial de manufatura da China fica em 49,2% em janeiro

A Federação Chinesa de Logística e Compras e o Centro de Pesquisas do Setor de Serviços do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) divulgaram nesta quarta-feira (31) o Índice Gerentes de Compras (PMI) da China para janeiro. O PMI do setor industrial manufatureiro da China no primeiro mês do ano foi de 49,2%, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior.

As atividades de produção das empresas aceleraram no mês. O índice de produção em janeiro é 51,3%, um aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, atingindo o ponto mais alto nos últimos quatro meses. As atividades de produção no setor de inovação tecnológica e bens de consumo aceleraram acentuadamente. Do ponto de vista da indústria manufatureira, a maioria dos setores industriais se recuperou em relação ao mês anterior, com os principais setores mostrando sinais de estabilização e melhoria, sugerindo que a economia está tendo um início tranquilo em 2024. Em janeiro, entre os 21 setores manufatureiros, os índices dos gerentes de compras de 13 setores aumentaram, um setor ficou estável e os outros sete setores caíram em relação ao mês anterior. Do ponto de vista das empresas de diferentes portes, as grandes empresas aumentaram de forma constante. Em janeiro, o índice dos gerentes de compras das grandes empresas foi de 50,4%, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior, e tanto a oferta quanto a demanda aceleraram o crescimento em relação ao mês anterior.