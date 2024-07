Plano Real, 30 anos: EXAME lança série documental com principais nomes da economia; veja teaser

A reforma que mudou para sempre o Brasil começou com uma nomeação ministerial que nem o indicado queria. Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador e ministro das Relações Exteriores, foi nomeado ministro da Fazenda em maio de 1993, enquanto participava de uma viagem internacional aos Estados Unidos. Era a quarta pessoa escolhida para o posto em apenas oito meses do governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após a renúncia de Fernando Collor de Mello, envolto em um controverso processo de impeachment. Para piorar, o Congresso Nacional vivia a crise conhecida como “Os Anões do Orçamento”.

Essa história foi contada em detalhes pela EXAME nas últimas décadas e voltou à tona em 19 de junho, com uma série de entrevistas exclusivas com os principais nomes da economia, entre banqueiros, empresários e economistas que formularam e executaram o Plano Real.

A partir desta segunda-feira, 1º de julho, novos bastidores serão contados com o teaser da série documental que começará a ser publicada em 8 de julho, no canal do YouTube da revista (veja o vídeo acima).

Serão cinco episódios semanais, de 8 de julho a 5 agosto, com os bastidores do Plano Real.

FHC tentou, sem sucesso, demover Itamar da ideia de nomeá-lo por meio de um telefonema. Recebeu como resposta: “Sua nomeação foi bem recebida”.

Ainda nos Estados Unidos e diante do desafio posto, o novo ministro da Fazenda conversou com Armínio Fraga, ex-diretor do Banco Central (BC) e que trabalhava com o megainvestidor George Soros, após recomendação de Pedro Malan.

Fraga, hoje um dos maiores economistas e investidores do país, explicou a FHC a complexa situação da economia brasileira, que já convivia com uma hiperinflação.

Ao retornar ao Brasil, FHC participou de uma reunião com as principais lideranças do PSDB, entre eles dois futuros governadores de São Paulo, Mário Covas e José Serra, além de Edmar Bacha, economista do partido à época.

“Não havia a mínima condição de imaginar um plano de estabilização naquelas circunstâncias tão peculiares, com tão pouco tempo, tão pouca gente e tão pouco apoio político. Eu falei isso tudo para os cardeais do PSDB e o Covas, que você não conheceu, mas quando ele mandava, ele mandava. O Covas só me disse o seguinte: 'Ô, Bacha, escuta aqui, essa não é uma decisão do Fernando, essa é uma decisão do partido e você é o economista do partido. Você vem conosco’”, afirmou Bacha, em entrevista exclusiva à EXAME.

Plano Real, 30 anos

Nas últimas décadas, a EXAME escreveu capas, reportagens, análises e artigos de opinião sobre o que o Real representou para a história do país. Neste ano, daremos sequência a essa tradição, mas de olho nos tempos atuais: a partir do 1º julho, data oficial dos 30 anos da nova moeda, a EXAME lançará uma série documental com cinco episódios.

Nela, trataremos do antes, do durante e do depois — o futuro — do Plano Real.

Para a obra, entrevistamos 17 dos maiores economistas, empresários e executivos do setor financeiro do Brasil.

Por entender que esse conhecimento precisa ser público — e esmiuçado às últimas consequências —, publicamos desde a terça-feira, 18, as entrevistas feitas para a série documental na íntegra em nosso canal do YouTube e em nosso site.

Serão duas entrevistas por semana com alguns dos economistas que elaboraram e executaram o Plano Real, empresários, banqueiros e atuais diretores e o presidente do Banco Central.

A lista de entrevistados inclui: