Plano Real, 30 anos: Como foram os primeiros anos da moeda? Veja 4º episódio da série da EXAME

O real passou a circular no Brasil em 1° de julho de 1994 e o sucesso do plano de estabilização econômica garantiu a eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) para a Presidência de República, que tomou posse em 1° de janeiro de 1995. Mas quais foram os resultados no Plano Real nos primeiros oito anos? A inflação foi, de fato, controlada?

No quarto episódio da série Plano Real, 30 anos, a EXAME conta, no detalhe, como a inflação caiu de 50% ao mês para 33% ao ano em julho de 1995 e como o país passou a se desenvolver do ponto de vista econômico e social. Além disso, explorará as sucessivas crises internacionais que ocorreram no mundo na década de 1990 e as consequências para o Brasil.

Com o título "A consolidação da moeda", o quarto episódio também contará detalhes da crise bancária, da crise cambial, da reeleição de FHC e da criação do tripé macroeconômico . Leia abaixo a sinopse:

No quarto episódio da série "Plano Real – 30 Anos", uma realização EXAME, contamos como o Brasil enfrentou uma sucessão de provas de fogo para consolidar a moeda e a estabilidade econômica nos oito anos de governo FHC, ao lidar com a crise bancária, a crise cambial, a reeleição, a adoção do tripé econômico e a bolha da internet, até as eleições de 2002, que foram vividas com apreensão pelo mercado diante da alternância de poder no horizonte.

A série contará novos bastidores e os desafios pela visão de quem participou da elaboração da reforma monetária, além de empresários e executivos que viveram na pele as consequências de não ter uma moeda forte.

"Serão cinco episódios semanais, de 8 de julho a 5 agosto, com os bastidores do Plano Real"

A série será publicada no canal do YouTube da revista (veja o vídeo acima).

A reforma que mudou para sempre o Brasil começou com uma nomeação ministerial que nem o indicado queria. Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador e ministro das Relações Exteriores, foi nomeado ministro da Fazenda em maio de 1993, enquanto participava de uma viagem internacional aos Estados Unidos. Era a quarta pessoa escolhida para o posto em apenas oito meses do governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após a renúncia de Fernando Collor de Mello, envolto em um controverso processo de impeachment. Para piorar, o Congresso Nacional vivia a crise conhecida como “Os Anões do Orçamento”.

Essa história foi contada em detalhes pela EXAME nas últimas décadas e voltou à tona em 19 de junho, com uma série de entrevistas exclusivas com os principais nomes da economia, entre banqueiros, empresários e economistas que formularam e executaram o Plano Real.