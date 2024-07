Plano Real, 30 anos: Como a inflação no Brasil passou de 1000%? Veja 1º episódio da série da EXAME

O Plano Real debelou a hiperinflação brasileira. Mas como os preços no Brasil chegaram a aumentar mais de 1000% anualmente nos anos 1980 e no início dos anos 1990? Como a moeda nacional passou a "queimar" no bolso dos cidadãos -- que precisavam gastá-lo imediatamente, pois no dia seguinte ele teria perdido valor?

No primeiro episódio da série Plano Real, 30 anos (veja o teaser), a EXAME se debruça sobre as condições estruturais que permitiram que a economia nacional desmontasse, como se estivesse "infectada", nas palavras do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco.

Com o título "A crise sem fim", o primeiro episódio contará como o Brasil chegou a hiperinflação. Leia abaixo a sinopse:

"A hiperinflação marca uma fase muito dura da história do Brasil, quando chegamos a bater o recorde mundial de perda de valor das nossas moedas entre as décadas de 1960 e 1990. Uma sucessão de erros, iniciados ainda na ditadura militar, perpetuou a inércia inflacionária, que só foi superada com o Plano Real, em 1994. No primeiro episódio da série “Plano Real – 30 Anos”, uma realização EXAME, contamos como era viver nesse período, o impacto na vida das pessoas e empresas, as origens dessa hiperinflação, a quebra do país, as mudanças com a chegada da democracia, os planos econômicos fracassados, até a virada política que abriu espaço para os primeiros passos do Real"

O resultado da instabilidade econômica era um cenário de ineficiência total na vida de empresas e cidadãos. Em suma, era impossível fazer planejamentos de longo prazo. Como sempre, a população mais pobre, que não tinha acesso ao sistema bancário para proteger seu patrimônio, era a mais afetada.

Esse é o tema do primeiro episódio da série Plano Real, 30 anos. A série contará novos bastidores e os desafios pela visão de quem participou da elaboração da política monetária, além de empresários e executivos que viveram na pele as consequências de não ter uma moeda forte.

A reforma que mudou para sempre o Brasil começou com uma nomeação ministerial que nem o indicado queria. Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador e ministro das Relações Exteriores, foi nomeado ministro da Fazenda em maio de 1993, enquanto participava de uma viagem internacional aos Estados Unidos. Era a quarta pessoa escolhida para o posto em apenas oito meses do governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após a renúncia de Fernando Collor de Mello, envolto em um controverso processo de impeachment. Para piorar, o Congresso Nacional vivia a crise conhecida como “Os Anões do Orçamento”.

Essa história foi contada em detalhes pela EXAME nas últimas décadas e voltou à tona em 19 de junho, com uma série de entrevistas exclusivas com os principais nomes da economia, entre banqueiros, empresários e economistas que formularam e executaram o Plano Real.