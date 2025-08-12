Plano de socorro a afetados por tarifaço de Trump será apresentado nesta quarta, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o plano de contingência ao tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros será apresentado pelo governo nesta quarta-feira. Segundo ele, os recursos necessários para medida serão obtidos via crédito extraordinário.

Na saída de comissão no Congresso em que discutiu a medida de compensação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Haddad confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou pela divulgação das medidas nesta quarta.

Segundo ele, o texto do plano já está definido e contempla a demanda dos setores produtivos que foram atingidos pelo tarifaço do presidente americano Donald Trump.

O ministro da Fazenda confirmou que será necessário abrir crédito extraordinário para obter os recursos usados nas medidas. Haddad, no entanto, disse que esta operação será feita dentro da meta fiscal.

A sobretaxa do governo americano passou a vigorar na última quarta-feira. A medida estabeleceu uma tarifa adicional de 40% sobre produtos do Brasil, somando-se aos 10% anunciados em abril e elevando o total da tarifa para 50%.

Questionado sobre o cancelamento da reunião virtual com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, Haddad disse que "agora está com eles". O encontro estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira e, segundo ele, ainda não foi remarcado. A conversa telefônica entre Haddad e Bessent era vista como um fio de esperança por executivos do setor privado e integrantes do governo.