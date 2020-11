PIB dos EUA sobe à taxa de 33,1% na revisão do 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 33,1% no terceiro trimestre de 2020, indicou o Escritório de Análises Econômicas (BEA) do Departamento do Comércio em sua segunda leitura do indicador. O nível é o mesmo da primeira prévia e também igual ao esperado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. No segundo trimestre, em mesma base de comparação, o PIB americano mergulhou 31,4%.

“O aumento do PIB do terceiro trimestre refletiu os esforços contínuos para reabrir negócios e retomar atividades que foram adiadas ou restringidas devido à covid-19”, destacou nota técnica do BEA.

O BEA informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 3,7% no terceiro trimestre.

Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 3,5% no mesmo intervalo. No segundo trimestre, os indicadores recuaram, respectivamente, 1,6% e 0,8%.

A próxima leitura do BEA sobre o PIB americano será divulgada em 22 de dezembro, às 10h30 (de Brasília).