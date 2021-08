PIB dos EUA é revisado para 6,6% no 2º tri; auxílio-desemprego sobe

A economia dos Estados Unidos cresceu um pouco mais rápido do que o calculado inicialmente no segundo trimestre, elevando o nível do Produto Interno Bruto acima do seu pico pré-pandemia, com enormes estímulos fiscais e vacinações contra a Covid-19 impulsionando os gastos.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,6% em taxa anualizada no último trimestre, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira em sua segunda estimativa de crescimento do PIB para o trimestre de abril a junho. O índice foi revisado para cima em relação ao ritmo de expansão de 6,5% divulgado em julho.

Economistas consultados pela Reuters esperavam um crescimento de 6,7% no segundo trimestre.

Relatório separado do Departamento do Trabalho, divulgado nesta quinta-feira, mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram 4 mil, para um número com ajuste sazonal de 353 mil na semana encerrada em 21 de agosto. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 350 mil solicitações.

O total da semana anterior foi ligeiramente revisado para cima, de 348 mil para 349 mil pedidos. O número de pedidos continuados, por sua vez, apresentou recuo de 3 mil na semana encerrada em 14 de agosto, a 2,862 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.