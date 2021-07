PIB dos EUA cresce 6,5% no segundo trimestre e fica abaixo do esperado

A economia dos Estados Unidos cresceu de maneira sólida no segundo trimestre, com a ajuda massiva do governo norte-americano e as vacinações contra a covid-19 alimentando os gastos com serviços relacionados a viagens.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anualizada de 6,5% no último trimestre, informou o Departamento do Comércio dos EUA nesta quinta-feira. A economia cresceu a uma taxa revisada de 6,3% no primeiro trimestre.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB cresceria a um ritmo de 8,5% no trimestre passado. Com a estimativa do segundo trimestre, o governo divulgou revisões para os dados do PIB, que mostram a economia contraindo 3,4% em 2020, em vez dos 3,5% estimados anteriormente. Essa ainda é a maior queda no PIB desde 1946.

As revisões para o crescimento em outros anos e trimestres foram mínimas. De 2015 a 2020, o PIB aumentou a uma taxa média anual de 1,1%, sem revisão de estimativas publicadas anteriormente.

Mesmo com o segundo trimestre marcando o pico do crescimento norte-americano neste ciclo, a expansão econômica deve permanecer sólida no restante do ano. No entanto, o ressurgimento de infecções por Covid-19, impulsionado pela variante Delta do coronavírus, representa um risco para o cenário. A inflação mais alta, se sustentada, e interrupções na cadeia de suprimentos também podem fazer a economia desacelerar.

O Federal Reserve manteve na quarta-feira sua taxa básica de juros perto de zero e deixou inalterado seu programa de compra de títulos. O chair do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres que os efeitos econômicos da pandemia continuam diminuindo, mas os riscos para as perspectivas permanecem.

Economistas esperam um crescimento de aproximadamente 7% nos EUA este ano, o que seria o melhor desempenho desde 1984. Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou suas projeções de crescimento para os Estados Unidos para 7,0% em 2021 e 4,9% em 2022, altas de 0,6 e 1,4 ponto percentual, respectivamente, em relação às previsões de abril.