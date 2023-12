PIB dos EUA avança 4,9% no 3º tri em base anualizada

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 4,9% no terceiro trimestre, segundo leitura final do Departamento de Comércio, divulgada nesta quinta-feira, 21.

O resultado veio aquém da estimativa anterior e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambos de expansão de 5,2%.

Revisada para baixo, inflação final nos EUA pelo PCE sobe à taxa anualizada de 2,6% no 3º tri

O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA subiu à taxa anualizada de 2,6% no terceiro trimestre, segundo leitura final do indicador. O resultado representa uma revisão para baixo de 0,2 ponto porcentual em relação à estimativa anterior.

O núcleo do PCE, que desconsidera os voláteis componentes de alimentos e energia, avançou 2,0% no período, 0,3 ponto porcentual abaixo da última divulgação.

O PCE é a medida preferida de inflação mais usada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Pedidos de auxílio-desemprego sobem 2 mil nos EUA, para 205 mil

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram 2 mil, a 205 mil na semana encerrada em 16 de dezembro. O número ficou aquém da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta a 217 mil.

O indicador da semana anterior foi revisado em 1 mil, de 202 mil para 203 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego continuados, na semana até 9 de dezembro, teve uma queda de 1 mil, a 1,865 milhão A expectativa era de 1,863 milhão. Esse último dado sai com uma semana de atraso.