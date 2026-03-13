PIB dos EUA avança 0,7% em revisão do 4º tri, mas dá sinais de desaceleração

O PIB dos Estados Unidos para o último trimestre de 2025 foi revisado significativamente para baixo nesta sexta-feira, 13, em razão de uma desaceleração nos gastos do consumidor, do governo e de investimento, segundo dados oficiais.

A economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 0,7% no quarto trimestre de 2025, bem abaixo do 1,4% estimado inicialmente, informou o Departamento de Comércio.

O balanço reflete "revisões em baixa das exportações, do consumo das famílias, dos gastos públicos e dos investimentos", indicou o governo. As importações diminuíram menos do que havia sido calculado inicialmente, acrescentou a pasta.

Em todo o ano de 2025, o crescimento do PIB foi de 2,1%, ligeiramente abaixo dos 2,2% estimados anteriormente.

Momento de tensão no governo Trump

Os números correspondem ao primeiro ano completo do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos EUA e foram divulgados em meio a sinais de desaceleração no mercado de trabalho e manutenção da inflação em níveis elevados.

Quando as estimativas preliminares foram publicadas, em janeiro, o presidente atribuiu à oposição democrata no Congresso a responsabilidade pelo prolongado fechamento do governo federal registrado no final do ano passado.

O episódio foi classificado como o mais longo shutdown da história dos Estados Unidos.

Dados divulgados pelo Departamento do Comércio indicam que a atividade econômica havia apresentado ritmo mais elevado no trimestre anterior.

No terceiro trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou crescimento de 4,4%, segundo o órgão federal.

*Com informações da agência AFP.