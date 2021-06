PIB do Reino Unido registra queda de 1,6% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou queda de 1,6% no primeiro trimestre, contra a expectativa de 1,5%, devido ao confinamento estrito aplicado no Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Os setores com as quedas mais expressivas foram serviços e bens manufaturados. Contrações importantes foram registradas nas áreas relacionadas com a educação, já que todos os centros de ensino permaneceram fechados de janeiro a 8 de março, assim como na hotelaria e no comércio, no atacado e varejo. O setor de construção, no entanto, avançou no trimestre, segundo o ONS.

"Em um momento em que muitos serviços estavam indisponíveis, as famílias alcançaram um nível recorde de economia, superado apenas pelo registrado na primavera (hemisfério norte) de 2020, quando foi instaurado o primeiro confinamento devido à pandemia de coronavírus", afirmou Jonathan Athow, do ONS.

No país, os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais e as áreas externas de bares e restaurantes reabriram em meados de abril, mês em que o PIB teve alta de 2,3%, segundo o ONS.

Hotéis, bares e restaurantes foram autorizados a retomar totalmente suas atividades e meados de maio, assim como as academias e museus. O governo pretende suprimir as últimas restrições sanitárias em 19 de julho.