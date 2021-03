PIB do Japão cresce 3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 3,0% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre. O valor ficou acima da previsão de alta de 2,3%. Foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento, na comparação com o trimestre anterior, e reflete a recuperação da demanda doméstica e das exportações.

Para todo o ano de 2020, a desaceleração relacionada à pandemia fez com que a economia do Japão encolhesse 4,8%, na maior queda desde 2009, quando havia caído 5,7% durante a crise financeira global.

Os gastos privados aumentaram 2,2% em relação ao trimestre anterior, graças a um programa governamental de incentivos a viagens. O programa foi suspenso em todo o país no final de dezembro devido ao ressurgimento de infecções pelo coronavírus.

Os gastos de capital aumentaram 4,5%, o primeiro aumento em três trimestres, devido à recuperação econômica da China. A demanda externa adicionou 1,0% ao crescimento.

Os economistas esperam que a economia japonesa volte a cair no primeiro trimestre de 2021, já que o governo declarou um segundo estado de emergência em janeiro.