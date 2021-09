PIB do Brasil encolhe 0,1% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou leve queda no segundo trimestre deste ano, perdendo força em relação aos três primeiros meses de 2021 e estabilizando-se depois de três trimestres seguidos de ganhos.

No segundo trimestre, o PIB teve queda de 0,1% em relação aos três meses anteriores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira. No primeiro trimestre a economia brasileira havia avançado 1,2%.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de um crescimento no segundo trimestre de 0,2%, na comparação trimestral.

Em relação ao segundo trimestre de 2020, o PIB registrou expansão de 12,4%, ante expectativa de aumento de 12,8% nessa base de comparação.

"Mantemos nossa projeção de PIB em torno de 5% para o final do ano, basta que se cresça 0,5% por trimestre para que atinja tal resultado. Contudo, vale notar, que se observarmos o crescimento no ano propriamente a variação esperada para o final deste ano não é 5%, mas sim próximo de 2%", afirmou André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Depois de um começo de ano cheio de incertezas, o Brasil seguiu vivendo no segundo trimestre restrições para controle da pandemia, que aos poucos foram sendo relaxadas.

Mas ao mesmo tempo o país passou a sofrer com um forte aumento da inflação, em meio à alta do dólar e dos preços das commodities no exterior, bem como dificuldades nas cadeias globais de suprimentos. Reajustes da gasolina e das contas de luz também pesaram nos bolsos dos consumidores, com o fantasma da escassez hídrica no radar.

"Cada vez mais os efeitos (da pandemia) vão se dissipando e as explicações (para esse resultado) vão sendo ampliadas para além dela, com juros, crédito, mercado de trabalho e inflação", avaliou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Serviços e indústria

O destaque no período foi serviços, diante da reabertura da economia com o alívio nas medidas de contenção da Covid-19, depois de este ter sido o setor mais afetado pela pandemia.

No segundo trimestre, os Serviços apresentaram crescimento de 0,7% em relação aos três primeiros meses do ano, repetindo a taxa vista nos três primeiros meses do ano nessa base de comparação.

Os melhores resultados foram de informação e comunicação (+5,6%), outras atividades de serviços (+2,1%). O setor de serviços, entretanto, ainda está 0,9% abaixo do nível pré-pandemia.

Mas o número trimestral foi apagado pelas retrações de 0,2% na Indústria e de 2,8% da Agropecuária, que sofreu com questões climáticas e ainda teve a safra de café em bienalidade negativa.

No setor industrial, o peso veio das quedas de 2,2% nas indústrias de transformação em meio à falta de insumos e de 0,9% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos com o aumento no custo de produção por conta da crise hídrica.

Essas retrações compensaram a alta de 5,3% nas indústrias extrativas e de 2,7% na construção.

Do lado das despesas, a Formação Bruta de Capital Fixo, uma medida de investimento, despencou 3,6% no segundo trimestre sobre o período anterior, depois de ter avançado 4,8% no primeiro.

As Despesas das Famílias ficaram estagnadas, ainda sob impacto dos efeitos da pandemia, e as do Governo aumentaram 0,7%.

“O consumo das famílias pesa mais de 60% no PIB. Apesar dos programas de auxílio do governo, do aumento do crédito a pessoas físicas e da melhora no mercado de trabalho, a massa salarial real vem caindo, afetada negativamente pelo aumento da inflação. Os juros também começaram a subir. Isso impacta o consumo das famílias”, explicou Palis.

Em relação ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços cresceram 9,4%%, a maior variação desde o primeiro trimestre de 2010, enquanto as importações diminuíram 0,6%.

Banco Central

Logo após o anúncio, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o número veio abaixo do que o mercado esperava, mas dentro das expectativas da autoridade monetária.

— (O número) veio um pouquinho mais fraco do que o mercado esperava, a gente deve ter uma revisão um pouquinho pra baixo no ano corrente. Veio mais ou menos em linha com o que o BC achava. A gente já tinha um número de crescimento ligeiramente abaixo do mercado — disse durante apresentação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Para o ano, a última projeção do BC é de um crescimento de 4,6%, enquanto o mercado espera uma alta de 5,22% na atividade econômica, segundo o relatório Focus.

PIB raiz quadrada?

Muitos economistas diziam que o volta da atividade do PIB no pós pandemia seria em V, querendo dizer com isso que seria apenas um choque. Outros diziam que seria em K o que faz alusão que seria um crescimento desigual em diversos setores. Para André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, a retomada será em 'raiz quadrada': depois de certa retomada do mais agudo da crise o PIB iria ficar de lado e parece que este é o caso.

O economista destacou alguns pontos que justificam a tese:

O Consumo das Famílias tende a ficar estável ou até mesmo em queda; Consumo do Governo tende a ficar estável uma vez que o Ministério da Economia está sim tentando controlar os gastos públicos; Exportações líquidas"É de onde pode vir as boas notícias, afinal com o Real fraco e com incentivos nos EUA e na China (para ficar com os maiores) tendemos a ter superávits". Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) veio fraco depois de alguns trimestres subindo de maneira relevante."Os dados do 2º trimestre mostram uma queda nos estoques o que explica em parte o fraco resultado da FBCF e da frustração com a retomada. Outro fator que pode explicar o mal resultado é que nos trimestres anteriores foi reportado grandes investimentos em plataformas, o que gera um grande influxo de investimento de uma vez só 'sujando' a série", comentou André Perfeito.

