PIB da zona do euro fica estável no 4º trimestre e bloco escapa de recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro ficou estável no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1% no período. Com a estabilidade, o bloco evitou entrar em recessão técnica no fim do ano passado, depois de sua economia encolher 0,1% no terceiro trimestre.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro teve leve expansão de 0,1% entre outubro e dezembro, variação que veio em linha com o consenso da FactSet.