PIB da União Europeia encolhe 3,6% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu menos do que estimado anteriormente entre janeiro e março, de acordo com a terceira e última leitura do dado, publicada hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

No primeiro trimestre de 2020, a economia do bloco sofreu contração de 3,6% ante o quarto trimestre de 2019, mostrou a revisão. Na comparação anual, a queda do PIB foi de 3,1%.

Em pesquisa anterior, divulgada em meados de maio, a Eurostat havia calculado retração de 3,8% do PIB da zona do euro na comparação trimestral e recuo de 3,2% no confronto anual.

Apesar da revisão favorável, as quedas do PIB no primeiro trimestre foram as maiores já registradas numa série histórica iniciada em 1995 e ocorreram em meio à pandemia do novo coronavírus, que forçou os países da zona do euro a adotar medidas de isolamento em parte do período. Fonte: Dow Jones Newswires.