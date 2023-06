PIB cresce 1,9% no primeiro trimestre, puxado pela alta da agropecuária

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta quinta-feira, 1, pelo IBGE.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 4%. O PIB acumula alta de 3,3% no período de 12 meses. O resultado, primeiro do governo Lula, veio acima do esperado pelo mercado. A projeção era de alta anual de 2,7% e de 1,2% em relação ao trimestre anterior.

Segundo o IBGE, o resultado foi puxado, principalmente, pelo crescimento de 21,6% da Agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. O setor tem peso de 8% na economia do país.

“Problemas climáticos impactaram negativamente a Agropecuária ano passado e esse ano estamos com previsão de safra recorde de soja, que representa aproximadamente 70% da lavoura no trimestre, com crescimento de mais de 24% de produção. A safra da soja é concentrada no primeiro semestre do ano. Ao compararmos o quarto trimestre de um ano ruim com um primeiro trimestre bom, observamos esse crescimento expressivo da Agropecuária”, analisa a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Setor de varejo também puxa resultado

De acordo com o IBGE, o setor de serviços, com maior peso no indicador, cresceu 0,6% no período. O resultado foi puxado, principalmente, pelas altas nos setores de Transportes e Atividades Financeiras, ambos com crescimento de 1,2%.

“A alta no setor dos Transportes foi influenciada tanto pelo transporte de carga quanto o de passageiros e nas Atividades Financeiras, foi puxada pela parte de seguros, pois o valor dos prêmios cresceu, mas o dos sinistros caiu, e o setor tem um ganho quando acontece isso”, explica Palis.

O Produto Interno Bruto da indústria apresentou estabilidade, com leve queda de -0,1% no primeiro trimestre de 2023. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o PIB da indústria apresentou avanço de 1,90%.“A queda na Indústria de Transformação foi influenciada pelas quedas de bens de capital e bens intermediários, enquanto a Atividade de Eletricidade e água, gás, esgoto, atividades de gestão de resíduos subiu 6,4%, visto que estamos em um momento de boas condições hídricas, sem escassez”, pontua a analista do IBGE.

Consumo das famílias sobe

O consumo das famílias registrou alta de 0,20% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o consumo das famílias apresentou avanço de 3,50%. O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,30% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o consumo do governo teve alta de 1 20%.

PIB do Brasil cresce 4% no ano

Na comparação anual, o PIB teve crescimento de 4,0% no primeiro trimestre de 2023. A Agropecuária cresceu de 18,8% em relação a igual período do ano anterior. Este resultado pode ser explicado, principalmente, pelo bom desempenho de produtos da lavoura que possuem safra relevante no primeiro trimestre e pela produtividade. Os serviços avançaram 2,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior e a a Indústria subiu 1,9%.

O que é o PIB e como ele é calculado?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um território ao longo de um período de tempo. Para o cálculo do PIB, considera-se o resultado na moeda local do país.