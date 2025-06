Petrobras reduz valor da gasolina para distribuidoras em 5,6% e consumidor deve sentir impacto

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 2, uma redução de 5,6% no preço médio da gasolina A destinada às distribuidoras, passando a cobrar R$ 2,85 por litro, redução de R$ 0,17 por litro em relação ao valor anterior.

A medida deve impactar diretamente o preço da gasolina vendida nos postos, refletindo redução para o consumidor final, já que a gasolina C, vendida nas bombas, é composta por 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Com a nova composição, a parcela da Petrobras no preço final da gasolina C cairá para R$ 2,08 por litro, representando diminuição de R$ 0,12.

Desde dezembro de 2022, a estatal acumula redução total de R$ 0,22 por litro para as distribuidoras, o que equivale a uma diminuição de 7,3% no preço nominal. Levando em conta a inflação acumulada no período, a queda real chega a R$ 0,60, ou 17,5%.