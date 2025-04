Petrobras reduz preço do óleo diesel nesta sexta-feira; veja qual será o impacto na bomba

A Petrobras reduz a partir desta sexta-feira, 18, o preço de venda do óleo diesel A para as distribuidoras. O preço médio passará de R$ 3,55 para R$ 3,43 por litro, uma queda R$ 0,12 por litro. A redução de 3,38% foi anunciada na quinta-feira pela petroleira.

Esta é a segunda vez que a companhia reduz o preço do combustível em abril. No dia 1º, a redução do preço foi de R$ 0,17 por litro. Em janeiro, a Petrobras aumentou os preços dos combustíveis em 0,22% por litro. No ano, a redução foi de R$ 0,07 por litro.

A empresa afirma que diminuiu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,06 por litro, uma redução de 23,6%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59 por litro ou 31,7%.

A queda acontece em um contexto de queda do preço do petróleo diante do aumento da produção mundial da commodity. A EXAME mostrou que o governo brasileiro defendia que a estatal cortasse o valor dos combustíveis.

Qual será o novo preço do diesel nos postos?

Segundo a Petrobras, ao considerar a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 por litro. Isso representará uma queda de R$ 0,10 de cada litro de diesel B na bomba.

O preço do diesel nos postos reflete uma composição de diversos fatores. A base é o valor de venda do combustível pela Petrobras às distribuidoras, sobre o qual incidem impostos federais, como o PIS e a Cofins, além do ICMS, imposto estadual que varia conforme a região. Também entra na composição o custo do biodiesel, misturado em uma proporção de 14%, o que impacta o valor final. Por fim, as margens de distribuição e revenda completam o preço pago pelo consumidor nos postos.

Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio do óleo diesel, na semana de 6 a 12 de abril de 2025, foi de R$ 6,26 por litro. [grifar] A diferença entre os preços de revenda foi de R$ 5,50 a R$ 8,19por litro. O desvio padrão registrado foi de R$ 0,36.

Impacto na inflação

Como a grande maioria dos produtos no Brasil é transportada por caminhões, a redução no valor do diesel pode ter um efeito indireto na inflação. O impacto do combustível nos preços dos alimentos, devido ao transporte rodoviário, é maior que em produtos como eletrodomésticos, eletrônicos e carros, por exemplo.

Nos dois primeiros meses do ano, o preço do diesel acumula alta de 5,36% e o da gasolina, 3,40%, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).