Petrobras reduz preço da gasolina nas distribuidoras nesta sexta-feira

A Petrobras reduz nesta sexta-feira, 16, o preço da gasolina para as distribuidoras. Essa é a segunda redução no preço da gasolina após a estatal anunciar o fim da paridade de importação do petróleo. Em 16 de maio, a petroleira anunciou uma redução de R$ 0,40 por litro. No ano, é a quarta redução no preço do combustível.

Preço da gasolina hoje

O litro da gasolina passa de R$ 2,79 para R$ 2,66, uma redução de R$ 0,13 por litro ou 4,66%.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba.

Em nota, a Petrobras afirma que a redução do preço tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional. Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente, conclui o comunicado.