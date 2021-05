Petrobras muda modelo de venda de gás e quer reduzir variação de preço

A Petrobras aprovou novos modelos de venda de gás natural às distribuidoras e vai oferecer, além das modalidades indexadas ao petróleo tipo brent, alternativa de precificação com menor volatilidade, sem abrir mão do alinhamento com os preços externos, disse a empresa nesta segunda-feira.

De acordo com fato relevante, o novo modelo será indexado aos preços do Henry Hub, referência amplamente usada para novos projetos de liquefação nos Estados Unidos.

"A nova fórmula ainda será negociada com clientes e não necessariamente implicará impactos materiais nos preços. Além disso, não haverá mudanças na parcela de transporte do preço do gás", afirmou a estatal.

Segundo a Petrobras, a associação dos preços da molécula de gás ao petróleo brent repassa de forma mais direta as variações dos mercados internacionais, tanto as reduções como os aumentos.

Com a nova formulação, a companhia diz que buscou maior simplicidade, transparência e redução de risco de desalinhamento dos preços com a paridade estrutural de importação de GNL, além de outros energéticos substitutos.

A medida foi motivada pela proximidade do término do prazo de contratos não-termelétricos (com grande parte descontratando a partir de 2022), pela indexação ao Henry Hubem em chamadas públicas para distribuidoras de gás locais e pela perspectiva de um ambiente de maior concorrência.

A Petrobras também disse que as novas modalidades de venda privilegiarão a contratação de base do consumo, tendo como diferenciais opções de prazos contratuais, inclusive com opção de contratos com prazo mais alongado, menor flexibilidade de consumo e, em contrapartida, condições de preço mais favoráveis que os atuais produtos da carteira.

"A companhia oferecerá aos clientes a opção de fazer uma melhor gestão de portfólio de compras de gás, não apenas com relação à formação dos preços, mas também quanto aos prazos contratuais, pois poderão selecionar horizontes de 6 meses e de 1 a 4 anos, de forma mais aderente às suas necessidades".

Um dos índices "gás-gás" mais conhecidos, Henry Hub, no Golfo do México, é um entroncamento de gasodutos com acesso de vário vendedores e compradores de gás, que podem negociar livremente trocas entre si, gerando um preço de equilíbrio.