Petrobras e ANP fecham acordo sobre exploração de campo do pré-sal e governo vai arrecadar R$ 1,7 bi

A aprovação do acordo acontece no momento em que o governo federal revisou para cima a expectativa de arrecadação com a exploração de recursos naturais. Durante a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, informou que o campo de Jubarte deve render R$ 1,7 bilhão aos cofres públicos.

Esse valor se soma aos R$ 16,5 bilhões esperados com leilões de petróleo previstos para este ano. Com isso, a projeção total de arrecadação com a exploração de recursos naturais subiu de R$ 122,3 bilhões para R$ 140,2 bilhões em 2025.