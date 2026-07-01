Petrobras anuncia redução de 14,5% do QAV a partir desta quarta-feira

A Petrobras anunciou uma redução de 14,5% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido nas refinarias, com vigência a partir desta quarta-feira, 1º de julho.

Este é o segundo corte consecutivo promovido pela companhia, após a recente queda nas cotações do petróleo. Os valores cobrados das distribuidoras são atualizados sempre no início de cada mês.

Com o reajuste, o preço do combustível caiu R$ 0,81 por litro. Nas refinarias da estatal, o litro do QAV passa a custar entre R$ 4,67 e R$ 4,93.

Segundo a Petrobras, a redução foi viabilizada pela “atenuação” dos efeitos que o conflito no Oriente Médio impôs ao preço internacional dos derivados do petróleo.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, a política de preços do QAV registrou mudanças sucessivas. Em abril, um mês após o início da guerra, a Petrobras elevou o preço do combustível em 55%. Em maio, houve novo reajuste, de 18%. Naquele momento, a empresa autorizou o parcelamento do aumento para reduzir o impacto sobre as companhias aéreas.

Já em junho, a estatal aplicou uma redução de 14,2% no preço do QAV, acompanhando a queda das cotações internacionais. O novo corte ocorre após a assinatura de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã com o objetivo de encerrar o conflito.

A diminuição dos impactos da guerra também levou o governo federal a iniciar a retirada gradual dos subsídios destinados às empresas produtoras e importadoras de combustíveis. Na terça-feira, o Ministério da Fazenda informou que a subvenção ao diesel começará a ser eliminada de forma progressiva.