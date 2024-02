Pela primeira vez em 20 anos, Estados Unidos importam mais do México do que da China

Pela primeira vez em duas décadas, as importações dos EUA vindas do México superaram as da China, de acordo com dados do Departamento do Censo dos EUA. O dado é a marca da mudança no comércio global devido às tensões entre a primeira e a segunda economia do mundo.

As importações dos EUA provenientes da China caíram 21% de janeiro a novembro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Elas totalizaram US$ 427,2 bilhões. Já as importações vindas do México somaram US$ 475,6 bilhões, crescendo quase 5% na comparação com o mesmo período em 2022.

Uma transformação foi que consumidores e empresas nos EUA passaram a recorrer ao Canadá e aos países na Europa e Ásia para importar bens como peças de automóveis e matérias-primas. Mesmo assim, adquiriram menos bens como petróleo bruto e telefones celulares, levando a uma queda nas importações.

O déficit comercial total dos EUA diminuiu 18,7% em 2023. As importações chinesas para os EUA de janeiro a novembro de 2023 representaram 13,9% das importações totais dos EUA— o nível mais baixo desde 2004. Enquanto isso, a participação do México nas importações totais de seu vizinho aumentou para o recorde de 15,5%.