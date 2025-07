Pela 1ª vez na história, Petrobras tem cinco mulheres na diretoria

O conselho de administração da Petrobras elegeu na tarde desta sexta-feira, 11, a engenheira Angélica Laureano para a diretoria executiva de Transição Energética e Sustentabilidade, que estava vaga desde a saída de Maurício Tolmasquim, em maio – Tolmasquim assumiu um cargo no conselho da Eletrobras.

Angélica é funcionária de carreira da Petrobras, com 37 anos de trabalho na petroleira. Ela venceu a disputa com William Nozaki, indicado por sindicatos. Angélica exerce atualmente a presidência da TBG (Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia-Brasil), controlada pela Petrobras.

Agora, a diretoria da Petrobras passa a ser composta por cinco mulheres, um fato inédito na história da companhia estatal. Além de Angélica, a diretoria conta com a atual presidente Magda Chambriard e as diretoras Sylvia Anjos (Exploração e Produção), Renata Baruzzi (Engenharia, Tecnologia e Inovação) e Clarice Coppetti (Assuntos Corporativos).

Em nota divulgada ao mercado, Magda disse estar “comprometida em ampliar a participação feminina em todos os setores da Petrobras porque acreditamos que o ambiente de trabalho é mais saudável e produtivo quando há diversidade na equipe”. Ela também afirmou que deseja “inspirar outras mulheres a almejarem posições de liderança, especialmente no setor de petróleo e gás, ainda majoritariamente masculino”.

Antes de assumir a TBG, Angélica exerceu a presidência da Gaspetro, ex-subsidiária da Petrobras responsável pela gestão de participação em 19 distribuidoras de gás natural no Brasil.

Consultado por EXAME, o ex-diretor de Transição Energética, Maurício Tolmasquim, elogiou sua sucessora. "Tenho plena confiança de que ela dará continuidade, com competência e visão, ao trabalho que iniciei na criação da Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade, uma área essencial para o futuro da Petrobras."