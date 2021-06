Pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA caem

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada para o nível mais baixo em quase 15 meses, enquanto os preços ao consumidor aumentaram mais em maio à medida que o controle da pandemia sobre a economia continua impulsionando a demanda interna.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego do Estado totalizaram 376.000 em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 5 de junho, ante 385.000 pedidos na semana anterior, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Esse foi o nível mais baixo desde meados de março de 2020, quando a primeira onda de infecções por Covid-19 se alastrou pelo país, levando ao fechamento de empresas consideradas não essenciais.

Já é a sexta semana consecutiva em que há uma queda nos pedidos. As dispensas estão diminuindo, com os empregadores lutando por mão de obra enquanto milhões de norte-americanos desempregados permanecem em casa devido a problemas em conseguir creches, aos generosos benefícios a desempregados e aos temores persistentes do vírus, embora as vacinas já estejam amplamente acessíveis nos EUA.

Economistas consultados pela Reuters previam 370 mil novos pedidos para a última semana.

