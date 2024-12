Pacheco não descarta votação do Orçamento no sábado, à espera do pacote de corte de gastos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não descartou a possibilidade de abrir sessão do Congresso Nacional no sábado para finalizar a votação do orçamento de 2025. Isso porque o relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) só poderá ser fechado depois de uma definição sobre o novo valor de salário mínimo. O índice será modificado por um dos projetos de lei do pacote de corte de gastos.

Hoje, a previsão é de que salário mínimo no próximo ano seja de R$ 1.528. Já o projeto do governo estipula o valor em R$ 1.518.

Caso a Câmara dos Deputados aprove o PL que altera o mínimo na quarta-feira à tarde, o Senado conseguiria chancelar as mudanças apenas na quinta-feira.

O relator da LOA, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse que a consultoria legislativa que o auxilia no parecer pediu pelo menos dois dias para finalizar o texto com os novos números.

"É regimentalmente possível (votar a LOA no sábado). Mas vamos tentar agilizar o máximo possível, obviamente permitindo que haja o amadurecimento devido. Se a sessão da Câmara (para votação do pacote de cortes de gastos) for à tarde, dificilmente votamos no Senado no mesmo dia, ficaria para quinta", disse Pacheco.

A definição do salário mínimo é essencial para que demais despesas vinculadas a ele, como aposentadorias e pagamentos de benefícios sociais, sejam estipuladas no orçamento anual. A atual regra prevê que o salário mínimo seja corrigido conforme o PIB dos últimos dois anos, além do índice de inflação. Já a norma do projeto também prevê uma correção pelo PIB, mas limitado ao arcabouço fiscal.