Orçamento: relator confirma corte no Bolsa Família e aumento no auxílio-gás e seguro desemprego

O relator do orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), confirmou o corte no Bolsa Família, solicitado pelo governo em ofício enviado ao Congresso na semana passada. O valor reduzido é de R$ 7,7 bilhões. O governo justificou que o corte se deve ao pente-fino no programa, quando fraudes de usuários foram detectadas. Coronel também acrescentou a ampliação de valores para o auxílio-gás, necessária para a viabilidade da atualização do programa social

Também foi ampliado o valor do abono salarial, seguro-desemprego e despesas previdenciárias, resultado do aumento da salário mínimo, que passou para R$ 1.518 em 2025.

O relatório ainda traz um corte no programa de Escola em Tempo Intregral, justificado pelo valor utilizado ser proveniente do Fundeb.

Aumentos:

despesas previdenciárias - R$ 8,3 bilhões

seguro desemprego - R$ 338,6 milhões

abono salarial - R$ 183,2 milhões

auxílio gás - R$ 3,0 bilhões

Reduções:

Bolsa Família - R$ 7,7 bilhões

Apoio à Implantação de Escolas em Tempo Integral - R$ 4,8 bilhões

“Efetuamos também outros ajustes para atender às novas disposições constitucionais e legais: aumento das despesas previdenciárias (R$ 8,3 bilhões), seguro desemprego (R$ 338,6 milhões), abono salarial (R$ 183,2 milhões); auxílio gás (R$ 3,0 bilhões), benefício de prestação continuada (R$ 678,2 bilhões); (ii) redução das dotações consignadas à ação “00VI - Apoio à Implantação de Escolas em Tempo Integral (R$ 4,8 bilhões), uma vez que as despesas serão realizadas com recursos da complementação da União ao Fundeb; e (iii) redução das despesas com o programa Bolsa Família (R$ 7,7 bilhões)”, diz o texto.