Opep eleva previsão de alta na demanda global por petróleo a 2,3 milhões de bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou levemente sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, em 100 mil barris por dia (bpd), para 2,3 milhões de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta terça-feira, 14. Para 2022, o cartel manteve sua estimativa de aumento na demanda global em 2,5 milhões de bpd.

Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) deverá crescer cerca de 400 mil bpd este ano, projeta a Opep. Fora da OCDE, a previsão é de avanço em torno de 2 milhões de bpd no consumo em 2023.

A Opep cortou levemente sua previsão para o aumento da oferta de petróleo entre países fora do grupo em 2023, em 100 mil bpd, para 1,4 milhão de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta terça-feira.

Os países que devem mais contribuir para o incremento da oferta em 2023 são EUA, Noruega, Brasil, Canadá, Casaquistão e Guiana, diz a Opep. Por outro lado, são esperadas quedas na oferta de Rússia e México. Para 2022, a Opep reiterou sua estimativa de acréscimo da oferta em 1,9 milhão de bpd.

Ainda no relatório, a Opep informa que sua produção recuou 49 mil bpd em janeiro ante dezembro, para uma média de 28,88 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.

A Opep elevou levemente sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023, de 2,5% a 2,6%, segundo documento mensal publicado nesta terça-feira. O cartel também revisou para cima sua estimativa para o avanço do PIB mundial em 2022, de 3% a 3,1%.

Para este ano, a Opep ajustou para cima sua projeção de crescimento dos EUA, de 1% a 1,2%, e também para a zona do euro, de 0,4% a 0,8%. No caso da China, o cartel agora espera crescimento de 5,2% em 2023, maior do que a projeção anterior de 4,8%.