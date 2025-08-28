Economia

Open Finance já tem 70 milhões de contas e avança para portabilidade de crédito, diz Galípolo

Presidente do BC afirma que sistema de finanças abertas amplia concorrência, reduz custos e fortalece a cidadania financeira

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18h40.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Open Finance já é uma realidade consolidada no Brasil e que sua evolução está transformando o sistema financeiro nacional.

Em vídeo gravado para o evento “Open Finance 5 anos: Conectando o Futuro”, realizado pelo BC em parceria com a Associação Open Finance, Galípolo destacou que o modelo brasileiro é hoje um dos maiores do mundo.

De acordo com ele, o país já conta com cerca de 70 milhões de contas compartilhando dados e mais de 100 milhões de autorizações ativas dentro do ecossistema.

No último mês, o serviço de iniciação de pagamentos movimentou mais de R$ 1 bilhão. Para Galípolo, os números confirmam a confiança da população no compartilhamento de dados de forma segura e na busca por produtos financeiros mais adequados, preços menores e maior diversidade de serviços.

— O futuro das finanças já começou e ele é aberto, inteligente e centrado no cidadão. Cada vez mais o open finance mostra ser, não apenas tecnologia, mas também inclusão, autonomia e poder de escolha —b afirmou o presidente do BC.

Ele ressaltou ainda que o projeto estratégico conduzido pela autoridade monetária tem impacto direto sobre a redução do custo do crédito, a rentabilidade dos investimentos e a conveniência nos pagamentos. Para as instituições, significa modernização, uso mais eficiente de dados e ofertas mais personalizadas.

O próximo passo da agenda, segundo Galípolo, será a implementação da portabilidade de crédito via open finance, medida que deve tornar o processo mais ágil, seguro e vantajoso para os consumidores.

