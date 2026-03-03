Onde fica o Brasil no ranking do PIB mundial em 2025

O Brasil encerrou o ano de 2025 como a 11ª maior economia do mundo em valores correntes, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta terça-feira, 3, pelo IBGE, e as projeções do Fundo Monetário Internacional para as 15 maiores economias globais.

No último ano, o Brasil teve valor corrente em moeda local de US$ 2,2 bilhões, segundo a estimativa da Austin Rating. De acordo com o levantamento, o país representa 1,9% do PIB global.

Em 2024, o Brasil foi a 10ª economia mundial, quando respondia por 2% do total mundial. Agora, o país deixa o ranking das 10 maiores do mundo.

No topo do ranking das maiores economias estão os Estados Unidos, que responde por 261% do PIB global, e a China, 16,6% do PIB global. Na sequência, a Alemanha ocupa a terceira posição com 4,3% do PIB mundial. O Japão, por sua vez, representa 3,6% da economia global.

As estimativas para 2026 apontam que os EUA devem passar por uma retração, caindo para 25,7% de participação, enquanto a China deve subir 0,1%.

Ranking País 2025 Part.% 2025 1º Estados Unidos 30.615,7 26,1% 2º China 19.457,6 16,6% 3º Alemanha 5.016,8 4,3% 4º Japão 4.223,4 3,6% 5º Índia 4.116,2 3,5% 6º Reino Unido 3.945,6 3,4% 7º França 3.363,7 2,9% 8º Itália 2.545,3 2,2% 9º Rússia 2.541,5 2,2% 10º Canadá 2.277,6 1,9% 11º Brasil 2.268,3 1,9% 12º Espanha 1.892,6 1,6% 13º México 1.880,1 1,6% 14º Austrália 1.838,8 1,6% 15º Coreia 1.836,9 1,6%

A 39ª maior alta do mundo

[grifar]As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75% do PIB global.

A variação de 0,1% no PIB colocou o Brasil em 39º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 60 países no quarto trimestre de 2025, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do PIB e nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para as principais economias globais.

O resultado do trimestre coloca o Brasil à frente de economias como Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, países que integram as dez maiores economias do mundo, mas atrás de Estados Unidos e China.

O país que mais cresceu no período foi Taiwan, com alta de 5,4%, seguido por Singapura (2,1%) e Malta (2,1%). Fecham as cinco economias que mais cresceram no período: Tailândia (2,5%) e Lituânia (1,7%).

PIB cresce 2,3% em 2025

O PIB totalizou R$ 12,7 trilhões, segundo o IBGE. O PIB per capita atingiu R$ 59.687,49, com alta real de 1,9% frente a 2024.

As três grandes atividades avançaram: Agropecuária (11,7%), Serviços (1,8%) e Indústria (1,4%).

Agropecuária, Indústrias extrativas, Informação e comunicação e Outras atividades de serviços responderam por 72% do volume do Valor Adicionado no ano, segundo Rebeca Palis, do IBGE.

A Agropecuária foi impulsionada por recordes de produção de milho (23,6%) e soja (14,6%).

Na Indústria, as Indústrias Extrativas cresceram 8,6%, enquanto as Indústrias de Transformação recuaram 0,2%. Nos Serviços, todas as atividades tiveram resultado positivo.

Consumo desacelera

O Consumo das Famílias cresceu 1,3%, abaixo dos 5,1% de 2024, refletindo os efeitos da política monetária contracionista. O Consumo do Governo avançou 2,1%.

A Formação Bruta de Capital Fixo subiu 2,9%. A taxa de investimento ficou em 16,8% do PIB, e a taxa de poupança, em 14,4%.

No quarto trimestre, o PIB variou 0,1% frente ao terceiro. Serviços (0,8%) e Agropecuária (0,5%) cresceram, enquanto a Indústria recuou 0,7%.

A próxima divulgação, referente ao 1º trimestre de 2026, será em 29 de maio.