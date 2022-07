Oferta de voos domésticos supera período pré-pandemia pela primeira vez

A oferta de voos domésticos superou, pela primeira vez, o período pré-pandemia, informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O índice de assentos-quilômetro ofertados (ASK) foi 6% maior em maio deste ano do que no mesmo mês de 2019.

Na comparação com maio de 2021, a alta foi de 87,6%. De acordo com a Anac, é a primeira vez que um dos índices do relatório de demanda e oferta da agência apresenta crescimento em relação aos números pré-pandemia.

Já o índice de demanda, que considera passageiros por quilômetro pagos transportados (RPK) é 2,5% menor do que o registrado em maio de 2019. Frente ao ano passado, no entanto, o crescimento é de 71,5%.

Segundo a agência, 6,4 milhões de passageiros foram transportados em maio.

A participação do mercado foi bem dividida entre as três maiores empresas. A Latam registrou 33,7%, enquanto a Azul foi de 33,3% e a Gol de 32,6%.

No transporte de cargas e correio pago, o resultado foi próximo ao obtido em maio de 2019, com redução de 6,1%. Foram 36 mil toneladas despachadas no país no acumulado do ano.

Voos internacionais

A Anac registrou 1,2 milhão de pessoas que viajaram para fora do país em maio, a maior movimentação desde fevereiro de 2020. No entanto, o número ainda é 36,5% inferior a maio de 2019, antes da pandemia.

No transporte de carga e correio, foram 88 mil toneladas despachadas em rotas internacionais, o maior resultado para o mês em 22 anos. Na comparação com maio de 2019, a alta é de 24,7%.

