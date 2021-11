OCDE quer apertar o cerco à sonegação fiscal e faz fórum sobre o tema

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A OCDE, organização formada por 38 países de médio a alto nível de desenvolvimento econômico, promove nesta quarta-feira, 17, um fórum global de maneira virtual com especialistas em transparência na cobrança de impostos -- e em estratégias contra a sonegação fiscal.

A discussão vem num momento de pressão crescente dos países ricos contra a evasão fiscal. Há duas semanas, líderes das 20 maiores economias do mundo reunidos em encontro de cúpula do G20 decidiram apoiar um plano da OCDE por um imposto corporativo mínimo e global de 15%, mostraram rascunhos da cúpula do G20 de dois dias neste sábado, com o objetivo de implementar as regras em 2023.

"Pedimos que a Estrutura Inclusiva sobre a Erosão da Base e Transferência de Lucros da OCDE/G20 desenvolvam rapidamente as regras modelo e instrumentos multilaterais concordados no Plano Detalhado de Implementação, com o objetivo de garantir que as novas regras entrem em vigor globalmente em 2023", disseram as conclusões do rascunho, vistas pela Reuters.

Em outubro, 136 países chegaram a um acordo por uma taxa mínima sobre corporações globais, incluindo gigantes da internet como Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple para dificultar a evasão fiscal por meio de sedes estabelecidas em jurisdições com baixos impostos.

"É mais do que um acordo fiscal, é uma reformulação das regras da economia global", afirmou uma autoridade dos Estados Unidos a repórteres, segundo a agência de notícias Reuters.