O que diz a proposta do governo sobre taxação de quem ganha mais de R$ 50 mil por mês; entenda Ministério da Fazenda quer criar uma alíquota mínima de imposto de 10% que incidirá sobre as pessoas com renda que anualizada ultrapassa os R$ 600.000

A proposta será enviada ao Congresso para compensar a perda de arrecadação de R$ 35 bilhões prevista com o aumento da faixa de isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas com rendimentos de até R$ 5.000 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)